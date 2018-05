Kanal, brut de décoffrage

Kanal-Centre Pompidou s’affiche en lettres rouges sur la façade du bâtiment Citroën. Dans le cadre d’un partenariat de 10 ans conclu avec le Centre Pompidou, la Région Bruxelles-Capitale et la Fondation Kanal , un nouveau pôle culturel accueillera un musée d’art moderne et contemporain ainsi que les collections d’architecture et d’urbanisme du Civa. Citroën était une appellation "made in France". Le Centre Pompidou est une autre appellation d’origine contrôlée, mais Bernard Blistène, le directeur du Musée national d’Art moderne de Paris, se défend de faire de ce lieu une extension du Centre Pompidou et d’en assurer la direction artistique de Paris.