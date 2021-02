Immersion dans la culture des Mérovingiens au Musée royal de Mariemont

Dès le 13 février prochain et jusqu'au 13 juin 2021, le Musée royal de Mariemont, à Morlanwelz, proposera une exposition, "Le monde de Clovis", pour s'immerger dans la musique, la maison, la mode ou encore les bijoux des Mérovingiens, a-t-il fait savoir mardi dans un communiqué. "L'exposition dévoile la vie de nos ancêtres, les Mérovingiens, ce peuple d'Europe de l'Ouest qui a vécu chez nous entre 450 et 750 de notre ère", a précisé le musée.

Effectivement, ce peuple et leur héritage sont surtout mis en avant de par leurs objets, bijoux, récipients ou armes, qui subsistent aujourd'hui via les nécropoles. L'exposition propose donc plus de 360 ensembles d’objets témoins ! C'est grâce à ces témoins immuables de cette civilisation qu'il est possible aujourd'hui de se faire une idée des traditions, des maisons, des structures sociales... De la réalité archéologique dans son ensemble.

"En plus des nombreux objets archéologiques présentés, qui vont de la vie au quotidien aux plus délicats bijoux, le Musée Royal de Mariemont met en avant une expérience sensorielle."

Le musée conçoit également la visite comme une expérience sensorielle, où les 5 sens sont exploités. En plus d'une playlist créée spécialement pour l'occasion, les visiteurs seront stimulés tout le long de la visite via une scénographie riche et ludique.