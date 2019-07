Illusions d'optique dans la Dream Box du Mima

Antoine Detaille et Jérôme Meynen (Hell’O) - l'interview de Pascal Goffaux - 12/07/2019 Parmi les créateurs qui animent la Dream Box, le duo Hell’O, formé par Antoine Detaille et Jérôme Meynen, propose une installation immersive. Ils mêlent des influences multiples : le folklore et la mythologie, le surréalisme et l’art urbain, la gravure et le tatouage. Ils créent un univers fantastique peuplé de créatures étranges. Les formes colorées et stylisées voyagent entre figuration et abstraction.