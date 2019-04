Fiona Tan. L'Archive des ombres

07.04 > 01.09.2019

Le MAC’s présente L’Archive des ombres, la première exposition muséale en Belgique de Fiona Tan, artiste de renommée internationale qui depuis 20 ans explore les territoires de la mémoire à travers ses installations mêlant photographies, vidéos, films, dessins, documents d’archives.

Fruit de sa résidence au MAC's, on y découvrira une toute nouvelle pièce intitulée Archive produite spécialement pour l'exposition et issue de ses recherches menées au sein des archives de Paul Otlet conservées au Mundaneum de Mons.

L’artiste visuelle de renommée internationale Fiona Tan explore depuis la fin des années 1990 les territoires de la mémoire et de l’identité dans ses installations mêlant photographies, vidéos et films tout comme dans ses livres d’artistes.

Au cœur de son travail, il y a son interrogation sur le rôle des images, l’impact qu’elles suscitent, la relation qui nous lie à celles-ci, mais elle traite également du mouvement et de l’immobilité et de leurs modes de représentation à travers la photographie et le film.

Articulée en deux parties, l’exposition débute par les oeuvres Depot (2015) et Inventory (2012) qui amorcèrent sa réflexion sur le musée, la collection et les archives. Elle y filme respectivement les trésors amassés dans les réserves de musées de sciences naturelles à Leiden et à Berlin et la collection singulière de l’architecte néoclassique (18e siècle) Sir John Soane constituée de centaines d’objets provenant de l’époque grécoromaine.

Prolongeant cette première partie, Fiona Tan expose ensuite le résultat des deux années de recherches qu’elle a menées, à l’invitation du MAC’s, au Mundaneum – parfois décrit comme le "Google de papier" – à Mons. Fondé par Paul Otlet, le "père de la documentation" et le juriste et Prix Nobel de la paix Henri La Fontaine, le Mundaneum compte encore aujourd’hui plusieurs millions de fiches d’index thématiques ayant résisté au temps et aux guerres.