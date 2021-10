Finissage de l’exposition "Unbreakable" à Keramis, en compagnie de l’artiste Hugo Meert

Dans ses collections, Keramis possède deux œuvres emblématiques de l’artiste. D’abord, le marteau BC Hammer, en terre cuite plaqué or mêlant les symboles du catholicisme et du communisme et ensuite Fuck-T, l’un des pièces les plus anciennes d’Hugo Meert : une théière, qui confronte subtilement la délicatesse du thé et la rivalité des relations humaines, de par le majeur dressé vers le ciel. Les créations de cet artiste de renommée internationale sont encore à découvrir jusqu’au 06 novembre à Keramis.

Informations pratiques

Keramis

Place des Fours-Bouteilles 1 – 7100 La Louvière