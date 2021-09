Finissage de l’expo "Bye Bye His-Story" ce dimanche au Centre de la Gravure de La Louvière

Ce dimanche 26 septembre a lieu le Finissage de l’expo "Bye Bye His-Story" au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La Louvière. L’exposition rassemble en son sein les œuvres de 60 artistes ; des personnalités confirmées, des artistes émergents ou fraîchement sortis de leurs études, articulant leur rapport à l’estampe et aux arts imprimés, à l’édition, de façon transversale et prospective.