Exposition : Le musée gallo-romain de Tongres propose un "face à face avec les Romains"

Depuis le 6 février, le Musée gallo-romain présente son exposition intitulée "Face à face avec les Romains", adressée à un large public afin d’explorer le quotidien au temps de l’Empire Romain à l’apogée de son époque impériale. Enorme territoire, il couvrait aux alentours de 117 après J.-C près de cinquante pays, déployé sur l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Habitué des expositions de qualité, le musée propose notamment une scénographie innovante et de nombreuses pièces phares empruntées à la prestigieuse institution du British Museum.

Quel était le quotidien des Romains et des Romaines ? Basés sur des sources archéologiques et campés par des acteurs, les récits de vie des citoyens de l’époque sont transmis aux visiteurs. Ils y évoquent leurs modes de vie et leurs réflexions sur la société. Çà et là, on raconte les opportunités économiques dont jouissaient les habitants de l’Empire, ainsi que son impact sur les décisions politiques et religieuses. Un habitant de Rome évoque la diversité culturelle de sa ville tandis qu’une vendeuse de laine explique la révolte des Bataves ou qu’un couple de Palmyre raconte son business de produits de luxe orientaux…

Outre ces témoignages riches en informations, le musée expose également près de 250 objets issus des collections romaines du British Museum, célèbre musée londonien. Les amphores à huiles côtoient les fresques, bijoux, statues et mosaïques et ajoutent un caractère narratif à l’exposition.