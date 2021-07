Et si vous retourniez au musée… Grâce à Pornhub ?

Les collections du Prado, de la National Gallery et du musée d’Orsay regorgent de trésors inestimables. Parmi eux se trouvent des toiles et des sculptures assez osées, que Pornhub a décidé de faire découvrir au public à travers un nouveau guide interactif. Attention : il ne convient pas aux esthètes de moins de 18 ans.

Ce fait insolite, n’est pas une première pour la plateforme pornographique. Le site de streaming s’était déjà fait connaître pour sa campagne en faveur de la lutte contre la pollution des océans "le porno le plus sale de tous les temps", mettant en scène, un couple d’acteurs en plein ébat sur une plage couvert de déchets. Fréquemment accusé dans diverses affaires, dont une il y a un peu plus d’un mois sur des accusations de vidéos de viols et d’abus sexuel, on peut aisément penser que le site essaye de faire bonne figure auprès de l’opinion publique en lançant cette action marketing.

L’opération "Classic Nudes" permet aux esthètes de se plonger dans des nus comme "La Naissance de Vénus" de Botticelli, "La Maja nue" de Francisco de Goya et, bien entendu, "L’origine du monde" de Gustave Courbet. L’histoire de ces toiles emblématiques est abordée en détail par l’actrice pornographique américaine Asa Akira, dont les descriptions sont bien loin de celles que l’on pourrait trouver dans des panneaux d’exposition.

Elle revient notamment sur la genèse de "Le Bain turc", dans lequel Ingres dépeint un groupe de femmes nues dans un harem. Cette toile est restée momentanément dans la collection du prince Napoléon, avant qu’il ne l’échange contre un portrait de l’artiste aujourd’hui conservé à Chantilly. Mais pour Asa Akira, c’est une tout autre histoire. "À l’origine, le prince Napoléon de France avait commandé cette œuvre d’art, mais sa femme n’a rien voulu savoir et l’a obligé à la rendre. À l’époque, c’était comme si on annulait votre abonnement à Pornhub Premium, et c’était tout aussi désolant que ça l’est aujourd’hui", affirme-t-elle, non sans humour.

Même description décalée pour la toile "Samson et Dalila" de Rubens, à travers laquelle l’actrice revient sur cette légende biblique. "Samson était si fort que ses ennemis, les Philistins, n’arrivaient pas à trouver comment le tuer. Ils ont donc recruté la bombe biblique Dalila pour découvrir sa faiblesse et, grâce à son pouvoir de séduction, elle a convaincu notre héros de révéler son secret. Quoi qu’il en soit, il s’avère que les cheveux de ce grand garçon sont la source de sa force, ce qui soulève bien sûr la question : Ses poils pubiens étaient-ils, eux aussi, magiques ?", s’interroge-t-elle.