En un an, plus de 30.000 visiteurs ont franchi les portes du Musée L de Louvain-la-Neuve

Le Musée L de Louvain-la-Neuve célébrera son premier anniversaire avec la satisfaction d'avoir atteint ses objectifs: alors que 30.000 visiteurs étaient espérés dans les projections des concepteurs, plus de 30.700 visiteurs sont déjà passés dans ce musée inauguré le 18 novembre 2017 et présentant des peintures, sculptures, spécimens d'histoire naturelle ou encore instruments de recherches issus des collections de l'UCLouvain. La direction se réjouit aussi de la mixité des publics: étudiants, professeurs, chercheurs ou encore habitants fréquentent ce musée conçu comme une "maison d'hôtes".

Les chiffres collectés par les responsables montrent que 64,3% des visiteurs sont des adultes, 13,92% sont des enfants, 5% des étudiants, et 16,7% des seniors. Et si plus de 80% de ces visiteurs viennent de Wallonie, 8,6% sont originaires de Bruxelles et 7,2% de Flandre. Les étrangers, dont un tiers de Français, représentent 3,1% des entrées comptabilisées durant cette première année.

Le Musée L, qui se veut un lieu d'échange où arts et sciences dialoguent, a accueilli en un an 98 classes en excursion, 4 concerts, 7 stages artistiques pour enfants et adultes et même 2 ateliers de méditation. Il a aussi organisé 12 nocturnes, 119 visites guidées, 8 journées d'études ou colloques et 7 journées spéciales "familles".

Installé dans un bâtiment emblématique de la place des Sciences à Louvain-la-Neuve, le musée L marquera son premier anniversaire à l'occasion de la fête de la gratuité des musées, le dimanche 4 novembre, par une journée festive et donc gratuite. Les visiteurs pourront profiter des collections permanentes réparties sur cinq étages ainsi que de deux expositions temporaires consacrées aux migrations et à la place des cultures anciennes dans nos sociétés contemporaines.