En ligne, le musée de la Boverie à Liège s'adapte aux circonstances

Tout d'abord, le musée propose une visite virtuelle des collections permanentes ainsi que la possibilité de revivre les expositions majeures. En quelques clics, vous êtes donc libres d'arpenter les couloirs de l'établissement, de découvrir les oeuvres et d'admirer les tableaux. L'outil n'est cependant pas des plus fonctionnels, mais son utilisation est assez instinctive et l'expérience est immersive.

Dans l'onglet "vidéos et activités", d'autres supports sont proposés. Le musée met effectivement à disposition des curieux de courtes vidéos explicatives concernant une oeuvre bien précise. Notamment la famille Soler de Pablo Picasso, ou encore La promenade du dimanche d'Henri Evenepoel. Techniques artistiques, thèmes, inspirations, une historienne de l'art fait la lumière sur tous les aspects compris dans une réalisation artistique.



Pour occuper les plus petits, l'institution a mis en place un dossierreprenant plusieurs activités artistiques. En plus des fiches pédagogiques mises à disposition, on peut également et gratuitement télécharger des fiches destinés aux enfants. Ils y apprendront donc à monter un cube à la façon du Corbusier, à distinguer le rôle et les mélanges des couleurs primaires ou un jeu des 7 erreurs selon Monet.