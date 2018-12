En 2019, Madrid célébrera le bicentenaire du Prado

Le musée madrilène du Prado fêtera son 200ème anniversaire au cours des douze mois à venir. Voici les temps forts du programme de cette année de festivités qui se concentrera, entre autres, sur des expositions de Goya, Giacometti et Fra Angelico.

Le Museo del Prado a été inauguré le 19 novembre 1819, il s'appelait à l'époque le Musée Royal de Peinture et de Sculpture.

En amont de son bicentenaire, le musée a inauguré une exposition commémorative le 19 novembre dernier qui permet de revenir sur toute l'histoire de l'institution. Cet événement, intitulé "Museo del Prado 1819-2019: un lugar de memoria" (un lieu de mémoire), sera visible jusqu'au 10 mars et permet de lancer les festivités commémoratives du Prado qui comprendront de nombreuses expositions temporaires.

L'exposition sur l'art et les mythes, "Arte y mito. Los dioses del Prado", est déjà proposée aux visiteurs madrilènes et ce jusqu'au 6 janvier 2020. Elle permet de revenir sur la mythologie classique et ses représentations dans l'art depuis 50 ans avant Jésus Christ jusqu'à la fin du 18ème siècle, à partir des richesses des collections du Prado.



A partir du 2 avril, "Giacometti en el Prado" mettra en regard les œuvres de l'artiste italien du 20ème siècle et la collection du musée madrilène qui a inspiré ses oeuvres, bien qu'il n'ait jamais visité l'institution.

Le 28 mai, le musée inaugurera "Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia", qui se concentrera sur l'oeuvre "L'Annonciation" du maître de la pré-Renaissance qui vient d'être restaurée.



Le 26 juin, le Prado dévoilera une exposition collaborative organisée avec le Rijksmuseum d'Amsterdam sur les maîtres espagnols et hollandais de la fin du 16ème et du début du 17ème, avec des oeuvres de Velásquez, Rembrandt et Vermeer. Ce sera une manière de comparer et d'apprécier les contrastes des traditions picturales espagnoles et hollandaises.

Le 1er novembre, à l'approche de la date exacte d'anniversaire, le musée dévoilera un nouvel ajout à sa collection permanente intitulé "Prado 200". Cette installation se présentera sous la forme de neuf sections chronologiques comprenant des oeuvres d'art et des ressources documentaires émanant de la collection permanente du Prado.



L'une des dernières expositions qui viendra clore le calendrier des festivités sera inaugurée le 19 novembre 2019, elle se concentrera sur une pièce maîtresse de la collection du musée : les dessins de l'artiste espagnol Francisco de Goya (1746-1828). Plus de 100 esquisses et dessins seront présentés de manière chronologique.