Du Death Metal au musée : l'AfricaMuseum sert de décor au clip de Gojira

Voilà une rencontre pour le moins singulière ! Celle entre les guitares du groupe français de Death Metal et les animaux empaillés de l’AfricaMuseum.

C’est pour le clip du titre Born For One Thing, qui figurera sur leur prochain album intitulé Fortitude, que le groupe a investi les salles du musée de Tervuren.

Sorti la semaine passée, ce clip se déroule de nuit, dans les travées du bâtiment classé. Entre les zèbres, les singes, et le célèbre éléphant, on assiste à une étrange course-poursuite, accompagnée par la voix rauque et sauvage du chanteur Joe Duplantier. Réalisée par Charles de Meyer, la vidéo a été tournée en Belgique et en France. Le groupe n’apparaît d’ailleurs pas lui-même à l’intérieur de l’AfricaMuseum.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le musée, rouvert fin 2018 après plusieurs années de travaux, accueille les équipes de tournage d’un clip. Le 17 janvier dernier, à l’occasion de l’anniversaire assassinat de Patrice Lumumba, c’est le rappeur flamand Pasi qui interprétait son titre Patrice dans les allées du musée centenaire.