Devenez mécènes du Musée de la BD

Mes vacances au musée - 40 - Musée de la BD - Bruxelles - Elodie De Sélys & Benjamin... Parce que la grande majorité des Belges passera ses vacances au pays, La Une vous propose une mise en valeur des musées bruxellois et wallons. L'objectif étant de donner envie de les visiter en famille. Une série de personnalités de la RTBF, accompagnées de leurs enfants, vous inviteront à les suivre au cours d'une visite guidée sympa et accessible. Vous découvrirez en leur compagnie, la diversité des offres et collections des musées en Fédération Wallonie-Bruxelles, leurs points forts et ce qu'il ne faut surtout pas rater lors de la visite. Les personnalités testeront avec leurs enfants les activités et autres ateliers et feront de leur journée au musée un moment ludique et pratique pour tous.