Deux nouveaux visages à la tête de la direction artistique du KANAL-Centre Pompidou

Le Conseil d’administration de la fondation Kanal a désigné à l’unanimité Kasia Redzisz et Bernard Blistène pour collaborer à la définition de l’avenir artistique du musée Kanal-Centre Pompidou, fait savoir l’établissement dans un communiqué lundi soir.

La décision s’est construite sur le travail d’un jury composé de six expert(e) s nationaux et internationaux et de quatre membres du CA.

" Cette collaboration est la synthèse parfaite pour KANAL : un regard neuf et une sensibilité artistique pluridisciplinaire nouvelle pour le long terme, et la garantie de poursuivre ce qui a déjà été entrepris avec succès pour construire ce musée du XXIe siècle main dans la main avec le Centre Pompidou jusqu’en 2027 ", se réjouit Michèle Sioen, Présidente de la Fondation KANAL et du jury.