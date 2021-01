Des œuvres en réalité augmentée du Met s'exposent dans votre intérieur

Le Metropolitan Museum of Art permet désormais de se balader dans des répliques numériques de ses galeries, où sont exposées une cinquantaine d’œuvres de sa collection.

The Met Unframed vous accueille d’abord dans le Grand Hall. De là, ils peuvent se rendre dans quatre espaces digitaux qui abordent des thématiques telles que le pouvoir, la nature et le voyage. Plusieurs œuvres tirées de la collection du Met y sont exposées afin d’offrir "une expérience artistique immersive aux personnes qui ne pourraient pas forcément visiter le musée". On retrouve des classiques comme la tapisserie La chasse à la licorne et Champ de blé avec cyprès de Vincent Van Gogh.

The Met Unframed va plus loin que la plupart des expositions numériques nées pendant la crise sanitaire, en proposant à ses visiteurs une série de jeux interactifs autour des chefs-d’œuvre exposés. L’un d’entre eux leur permet de découvrir les dessins et autres détails cachés de certaines des toiles les plus connues du musée américain, dont Une jeune fille assoupie de Johannes Vermeer. Des éléments qui passeraient probablement inaperçus lors d’une visite en personne.

Le musée offre également à ses visiteurs 2.0. la possibilité de "jouer" avec quatre toiles en RA tirées de sa collection. On peut les placer autour de soi virtuellement, les mettre à l’échelle d’un meuble mais aussi zoomer pour en voir les détails en très définition. Il faudra se munir d’un smartphone compatible avec les réseaux 4G et 5G pour momentanément apporter une touche "Met" à son intérieur.

L’expérience virtuelle The Met Unframed, lancée en collaboration avec Verizon, est à découvrir sur un site dédié jusqu’à la mi-février.