Dès le 3 juin, le Mundaneum rouvre les portes de "La petite histoire d’une grande idée"

Le parcours "Mundaneum : petite histoire d’une grande idée" est à découvrir gratuitement toute l’année. Vous pourrez y découvrir la folle histoire du Mundaneum et de ses fondateurs qui voulaient rassembler et classer l’ensemble de la connaissance universelle ! Vous plongerez dans le monde de la documentation et de la paix et comprendrez comment fonctionnait ce moteur de recherche avant-gardiste !

Dès le 1er juillet, le Mundaneum ouvrira une nouvelle exposition appelée "La Belgique dans tous ses états". Le titre est bien choisi en cette période… Vous y découvrirez des cartes postales, affiches, dessins des 400 ans de l’histoire belge. Véritable invitation à redécouvrir notre pays, l’exposition se termine par la découverte de 12 caricaturistes belges. De Kroll en passant par Geluck, les dessins de presse vous montreront les problématiques actuelles de notre pays… Le pays de la frite et de la gaufre a-t-il encore un avenir ?