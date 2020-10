Des artistes belges exposés dans les rues de Bruxelles, Namur, Anvers et Gand

Quand la publicité soutient le monde artistique. Du 13 au 26 octobre, les œuvres originales de plusieurs artistes belges sont exposées à la vue de tous dans les rues de Bruxelles. Des répliques de ces œuvres sont également visibles à Namur, Anvers et Gand. Une manière originale pour les artistes de réinvestir l’espace public.

La célèbre marque d’apéritif italien "Campari" a décidé de s’investir et de soutenir les artistes. Convaincue de l’importance de l’art et de la création, la marque s’est associée à 5 artistes belges, Jesse Willems, Bent Van Looy, Marie Rosen, Colin Waeghe et Joëlle Dubois afin d’exposer leurs créations dans les rues de Belgique. "Ces cinq artistes ont chacun leur propre style et leur propre univers mais ont en commun cette envie de repousser les limites créatives et d’inviter les spectateurs à porter un nouveau regard sur le monde qui les entoure", explique Yannis Stratos, Managing Director de Campari Group pour le Benelux.

Les œuvres originales sont visibles depuis le 13 octobre à Bruxelles, en attendant un tram ou un bus ou tout simplement lors d’une promenade. De la Place Poelaert au Quartier Dansaert, plusieurs abribus accueillent ces œuvres d’art pour le plus grand plaisir des visiteurs. Des copies seront aussi exposées dans les rues de Namur, Anvers et Gand. "Campari a toujours été lié à la création artistique et l’art joue un rôle prépondérant dans la communication et la construction de la marque. Il est donc pour nous essentiel de soutenir ce secteur. Nous sommes fiers de pouvoir mettre en valeur le travail de cinq artistes belges tout en donnant un coup de pouce au secteur ", explique Yannis Stratos, Managing Director de Campari Group pour le Benelux.

Une fois l’exposition terminée, les œuvres originales seront vendues aux enchères et les bénéfices seront reversés à Brussels Museums, une association sans but lucratif indépendant qui réunit plus de 100 musées bruxellois. "Ces derniers mois ont été éprouvants pour notre secteur et la reprise s’annonce longue et difficile", commente Pieter Van der Gheynst, directeur de Brussels Museum, "Nous sommes très heureux de nous associer à cette initiative qui soutient le monde de l’Art, remet la création au centre de l’espace public et souligne l’importance du rôle joué par l’art et la culture dans nos sociétés." Du 2 au 15 novembre, vous pourrez faire monter les enchères de votre œuvre favorite sur la plateforme en ligne Vavato.

En espérant que cette exposition à ciel ouvert vous donnera l’envie de repousser les portes d’un vrai musée pour y découvrir les talents belges et internationaux.