De nouvelles fouilles au Palais du Coudenberg à Bruxelles

1000 Jours dans l’Histoire - LE PALAIS DU COUDENBERG - 18/04/2017 Dans la nuit du trois au quatre février 1731, après une journée qui a été harassante, la gouvernante des Pays-Bas, Marie-Elisabeth d’Autriche, rejoint ses appartements du palais du Coudenberg, à Bruxelles. Elle s’endort si rapidement qu’elle en oublie de faire éteindre les bougies qui éclairent sa chambre. Quelques heures plus tard, de ce château extraordinaire, de cette merveille d’architecture comme jamais plus la ville n’en connaitra, il ne reste que des ruines sur plus de la moitié des bâtiments. Pendant de longues années, ce témoignage de la puissance de la cité, qui aura abrité les hôtes les plus remarquables de leurs temps, dont Charles Quint qui y abdiqua en 1555, restera négligé. Mais la force des chefs-d’œuvre, précisément, est de ne jamais, tout à fait, disparaitre.