L’exposition "Dans les yeux de Van Gogh" s’ouvre ce vendredi soir au Musée Rops à Namur.

Elle nous offre à voir les artistes belges que Van Gogh a particulièrement affectionnés et reproduits lors de ses nombreux séjours en Belgique, et principalement dans le Borinage, en 1878, 1881 et durant les hivers de 1885 et 1886. Le réalisme de ces artistes fascinait le peintre, et relayait ses préoccupations sociales et spirituelles.

Fin épistolier, comme son contemporain Félicien Rops, Van Gogh partage dans ses lettres son amour de la peinture de Constantin Meunier, Charles Mertens, Emile Wauters, et surtout Charles Degroux… Sans doute l’artiste qu’il préférait, c’est ce qu’il confie à son frère Théo, dans les nombreuses lettres qu’il lui adresse. La thématique de la religiosité chez Charles Degroux parle à celui qui a failli être pasteur, comme son père.

La première partie de l’exposition réunit les peintres réalistes belges, et les anciens maîtres. La deuxième salle est consacrée au paysage, et enfin l’exposition des XX où Van Gogh a montré ses œuvres à la fin de sa vie.

"Dans les yeux de Van Gogh. L’empreinte des artistes belges sur Vincent Van Gogh", au Musée Rops à Namur, jusqu’au 20 mars 2022.