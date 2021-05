CWAC : ancrer l’art contemporain en campagne avec l’exposition "D’où vient le vent"

L’ancrage local est revendiqué ici comme un élément positif : l’objectif de l’exposition est d’ancrer la création et l’art et contemporains dans des contextes ruraux, des campagnes ou des cultures populaires. C’est ainsi que la girouette, objet familier du quotidien, peut par le biais de l’art venir toucher les populations locales et sortir la création artistique des milieux urbains.

Informations pratiques

Centre wallon d’art contemporain La Châtaigneraie

Chaussée de Ramioul, 19 – 4400 Flémalle

"D’où vient le vent ?" (dans le parc de La Châtaigneraie)

Du 08 mai au 11 juillet 2021.

Réservation indispensable par mail