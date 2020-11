Coronavirus – Les musées de Washington referment leurs portes

Les musées publics et le zoo de la capitale américaine Washington vont refermer leurs portes à partir de lundi face à l’augmentation des cas de Covid-19 aux Etats-Unis, a annoncé jeudi l’institution qui gère ces établissements.

A la suite de la résurgence, à l’échelle régionale et nationale, de cas liés à la pandémie de Covid-19, tous les musées du Smithsonian, ainsi que le zoo national, vont temporairement fermer au public à partir de lundi 23 novembre

peut-on lire dans un communiqué qui précise qu’aucune date de réouverture n’est prévue à ce stade. Le zoo et certains musées de Washington avaient progressivement rouvert à partir de la fin juillet, en limitant le nombre de visiteurs et en leur imposant des règles de distanciation physique. La capitale américaine, où un peu moins de 700 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le début de la pandémie, était encore largement à l’arrêt, les cinémas restant par exemple fermés et les restaurants ne pouvant opérer qu’à 50% de leur capacité. D’autres villes américaines ont imposé dernièrement de nouvelles restrictions face à la flambée des cas de Covid-19, qui a fait plus de 250.000 victimes dans le pays.