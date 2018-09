Concours : Nocturnes des Musées bruxellois

De septembre à décembre, tous les jeudis soirs, au moins 5 musées vous feront profiter de la richesse culturelle de Bruxelles dans une atmosphère détendue. Visites guidées, activités pour petits et grands, animations dans les collections et expos temporaires : de bons moments garantis, à partager en famille, entre amis ou avec des collègues.

Cette 18e édition sera lancée le 13 septembre 2018 au Musée Juif et Palais d’Egmont à l'occasion d'un grand vernissage festif. Durant 3 mois, les musées bruxellois accueilleront petits et grands tous les jeudis soir dans une ambiance détendue et à un prix démocratique (4€/2€/gratuity ou via le Nocturnes PASS (16€ / 8€ pour 5 entrées). Ils proposeront des visites guidées dans les coulisses des musées et autour de leurs pièces maîtresse, des ateliers, de la musique, à boire et à manger, etc. Les Nocturnes se clôtureront le 6 décembre 2018 avec un Kids Nocturne aux 6 musées.