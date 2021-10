Comment s’inscrire à la 30e édition du Prix de la Gravure et de l’Image imprimée ?

Organisé depuis 1989 grâce au soutien du Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie‑Bruxelles, le prix de la Gravure et de l’Image imprimée est destiné à encourager la pratique de l’estampe et de l’art imprimé . L’objectif étant d’ offrir une réelle visibilité aux artistes praticiens de cette discipline. Toutes les techniques traditionnelles d’impression ainsi que celles faisant appel aux nouvelles technologies sont acceptées.

Pour être admis au Prix de la Gravure, seule deux conditions sont requises, avoir entre 25 et 45 ans compris à la date du 22 novembre 2021, ainsi qu’être né en Fédération Wallonie‑Bruxelles ou y vivre depuis plus d’un an. En ce qui concerne les collectifs, tous les membres doivent entrer dans la tranche d’âge et au moins un membre doit être lié au territoire de la Fédération Wallonie‑Bruxelles.

Un artiste peut soumettre jusqu’à 5 œuvres, mais pour être accepté, celle-ci doit répondre à plusieurs critères :