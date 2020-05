"Claude Monet, l'expérience immersive" rouvre ses portes le 18 mai

Dernière nouvelle : l'expo rouvre ses portes dès le 18 mai en prenant toutes les précautions d'usage.

Si vous avez votre ticket, il est toujours valable, mais il ne sera plus possible d'acheter d'entrée sur place.

Après Barcelone, c'est à Bruxelles que la magnifique exposition "Claude Monet, l'expérience immersive" prendra ses quartiers à partir du 28 novembre prochain dans la Galerie Horta.

L'exposition itinérante "Claude Monet, l'expérience immersive" est un mélange entre technologie et art. Grâce à une expérience artistique sensorielle qui allie mapping et réalité virtuelle, les visiteurs voyagent à travers les oeuvres de Claude Monet, le fondateur et chef de file du mouvement impressionniste. 300 tableaux ont été sélectionné et pas moins de 100 000 images ont été utilisées pour rendre cette exposition spectaculaire possible. Les peintures s'animent sur les murs et sur le sol, en plusieurs formats.

En plus d'une expérience immersive, les visiteurs peuvent également tester un parcours de réalité virtuelle de 10 minutes qui les emmènent dans les pas du maître français et que le visiteur peut découvrir grâce à des lunettes spéciales.

La ville de Bruxelles se réjouit d’accueillir cette exposition, comme en témoigne Philippe Close, bourgmestre de la ville : ‘‘Les expositions immersives sont une nouvelle façon de découvrir les artistes majeurs. Cette alliance entre la culture et la technologie permet, au travers d’une expérience unique, de révéler les secrets des plus grands tableaux. Exhibition Hub a réussi ce pari. Fort de son succès, il décide d’une implantation au coeur de la capitale de 500 millions d’Européens. Incontestablement un merveilleux atout pour notre belle ville de Bruxelles.’’

Cette exposition s'adresse aux aficionados du peintre mais aussi aux néophytes, désireux d'en découvrir plus sur l'artiste, sur son oeuvre, son histoire et ce de manière ludique. Elle est à découvrir à partir du 28 novembre à la Galerie Horta, 116 rue du Marché Aux Herbes, 1000 Bruxelles.