"Claude Monet, l'expérience immersive" est de passage à Bruxelles - © Tous droits réservés

Monet Bruxelles - 11/11/2019 Monet – The Immersive Experience est dédiée à un public large et familial, et vous propose un cheminement interactif, immersif et un spectacle son et lumière éblouissant au travers des oeuvres de l’artiste. Nous vous transporterons dans l’univers de Monet, vous expliquerons ses méthodes de création et ce qui a influencé ses toiles au cours de sa vie, avant que ces dernières ne s’animent sous vos yeux. Cette exposition a été choisie pour inaugurer IDEAL, le Nouveau Centre d’arts digitaux de Barcelone, elle arrive à Bruxelles pour illuminer un lieu unique, à 200m de la Grand-Place: La Galerie Horta!