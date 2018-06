Chaudfontaine met l'art moderne à la portée des enfants

Un nouvel espace dédié à l'art moderne, dénommé "Arthouse", ouvrira le 6 juillet au sein de Source-O-Rama, le centre de découverte de l'eau de Chaudfontaine, en province de Liège. Une exposition permanente rassemblera une centaine d'oeuvres originales des plus grands artistes du XXe siècle et s'adressera particulièrement aux plus jeunes, a annoncé jeudi le bourgmestre faisant fonction de Chaudfontaine, Laurent Burton.

"La volonté est de permettre aux plus jeunes et aux familles de se faire une idée de l'évolution de la création artistique entre 1880 et 1980. C'est une exposition exceptionnelle, dans le sens où elle rassemble des artistes que l'on ne voit jamais ensemble, depuis les impressionnistes jusqu'au Pop Art d'Andy Warhol en passant par le surréalisme et l'art abstrait", commente le commissaire de l'exposition, Jean-Christophe Hubert.

Les oeuvres proviennent de collectionneurs privés qui les mettent à disposition. Elles sont signées, entre autres, par Toulouse-Lautrec, Degas, Picasso, Matisse, Warhol, César, Chagall, Miro, Folon, Braque, Magritte, Dali... On en dénombre environ 120.

Les visiteurs seront amenés à découvrir l'art du XXe siècle à travers différentes approches allant, par exemple, de Picasso et sa déstructuration des personnages à Chagall et son univers chromatique en passant par Calder et Bury et la simplification des formes,...

Les découvertes pourront être approfondies à travers des ateliers, sur réservation. En plus du français, l'exposition sera traduite en néerlandais et anglais. Elle s'accompagne de dossiers pédagogiques pour les écoles (primaire et secondaire) et de jeux à télécharger sur le site Internet Sourceorama.