Cet été nos musées vont vous faire fondre

La nouvelle campagne de la FWB nous invite à pousser les portes de nos musées. Et il y en a pour tous les goûts. Petit tout d’horizon subjectif des lieux de culture et de mémoire.

De Bruxelles à Virton, notre petit territoire regorge de musées et autres centres d’art. Plus de 500 dont près de 120 sont reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet été, orienté tourisme local, est l’occasion de redécouvrir quelques grandes institutions comme le Mac’s à Hornu ou le Grand Curtius à Liège , mais aussi de pousser la porte de musées plus confidentiels sur des thèmes inattendus comme le musée de la rubanerie à Comines . Pour les amateurs d’art, de la préhistoire à l’art contemporain, les étapes à travers Bruxelles et la Wallonie seront innombrables. Un été n’y suffira pas !

Après l’esprit, le corps en exposition avec toujours l’expo Hyperrealism Sculpture à La Boverie . Et pourquoi ne pas rester dans la découverte du corps humain avec les cires anatomiques du Musée de la médecine de Bruxelles …réservé à celles et ceux qui ont le cœur bien accroché.

D’abord découvrir le musée tout neuf, inauguré ce mois de juin, le Trinkhall à Liège dédié aux arts situés – anciennement art brut- qui abrite la collection du Creahm. Et pour revenir aux origines de l’art brut, visiter l’expo de son concepteur Jean Dubuffet au Centre de la gravure et de l’Image imprimée à La Louvière .

Si vous pensez qu’un musée de la préhistoire c’est aride comme un (forcément) vieux silex, tentez le Prehistomuseum de Flémalle , un parc d’aventure de la préhistoire qui allie apprentissage et amusement. Avec une collection et des parcours ludiques dans le parc. De quoi devenir un super sapiens ! Si la conquête de la Gaule par les Romains vous passionne, le musée archéologique d’Arlon est pour vous avec sa collection gallo-romaine dont 4 pièces sont classées parmi les Trésors par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

D’autres Trésors sont à découvrir à Namur qui accueille des œuvres d’art du Moyen Âge et de la Renaissance dans son Musée des arts anciens dont le retable de Waha, si vous êtes branché art religieux et le Trésor d’Oignies, un trésor d'orfèvrerie prestigieux de 32 pièces du 13e siècle. L’art peut aussi se découvrir loin des villes, en pleine nature comme c’est le cas à Buzenol, où le Centre d’art contemporain du Luxembourg installé au milieu des bois sur le site d’une ancienne forge du moyen-âge propose des installations d’art contemporain en extérieur.

L’art est un témoin de son temps et le futur n’est pas oublié dans notre petit périple avec l’exposition Bye Bye Future ! du Musée Royal de Mariemont, qui vous entraînera aussi dans l’Egypte ancienne et face au Grand Bouddha installé dans le parc, et à Bruxelles avec l’exposition d’art numérique Quantum chez iMAL, un centre d’art dédié aux cultures et technologies numériques. Le retro-futurisme est dans l’air du temps, après Mariemont pourquoi ne pas pousser jusqu’au Computer Museum de Namur, Musée de l'Informatique Pionnière en Belgique qui fleure bon les cartes perforées, les premiers ordinateurs et les puces électroniques. Terminons par un petit musée installé dans une petite entité sur un grand thème de l’histoire de l’art: le petit format. Le musée du petit format à Nismes (Viroinval) possède 4000 oeuvres sur papier et s’ouvre aux petits formats numériques.