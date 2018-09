Bruxelles, novembre 1918. De la guerre à la paix ?

Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Grande Guerre. Pour Bruxelles s’achève une occupation qui aura duré près de cinquante mois. Comment les Bruxellois ont-ils vécu la fin du conflit et quels sont les enjeux majeurs auxquels ils ont été confrontés pendant cette période?

À travers des photographies et des documents historiques ainsi que des films d’archives, l’exposition trilingue - français, néerlandais, anglais - nous plonge dans le Bruxelles tourmenté de 1918, confronté à des problèmes sanitaires, à l’accueil des réfugiés et bientôt au retour des combattants et des exilés. Novembre 1918 est l’heure d’une aube nouvelle où l’on célèbre avant tout la victoire bien plus que la paix. C’est aussi l’annonce de l’instauration du suffrage universel masculin et de réformes sociales, l’espérance de lendemains meilleurs.

Cette exposition est réalisée par le Centre d’Études Guerre et Sociétés contemporaines / Archives de l’État dans le cadre des commémorations du 100e anniversaire de la Grande Guerre.

Informations pratiques :

Du 26 septembre 2018 au 6 janvier 2019

Musée BELvue – 7, Place des Palais – 1000 Bruxelles

Entrée gratuite

Autour de l’exposition :

Visites:

Visites de groupes sur réservation: groups@belvue.be

Visites guidées possibles sur demande

Visites de classe sur réservation – dossier pédagogique disponible

Jeu-parcours pour les enfants entre 8 et 12 ans (FR/NL): 1€/enfant – sans réservation

Agenda/évènements:

8/11 - 9h30-14h30: visite + discussion avec Ingrid Slabbinck (NL) – sur réservation

10-11/11: conférences, visites guidées, spectacle de la compagnie Sandra Proes – programme et réservations: www.belvue.be

27/11 - 18h00: conférence de Sophie De Schaepdrijver: Remembering the Great War in Public Space (EN) – sur réservation

6/12 - nocturne jusqu’à 22h00 avec visites guidées – sur réservation

5/01 - 15h00: conférence de Laurence van Ypersele. Faire son deuil après la Grande Guerre: un combat sans fin (FR) - sur réservation