Brussels Museum Nocturnes : l'art du crépuscule

A partir du 13 septembre, 5 musées bruxellois ouvrent leurs portes chaque jeudi soirs. En tout, ce sont 73 musées de la capitale qui se joignent à l’évènement et se relayent. L’occasion de découvrir la culture autrement.

Les Brussels Museum Nocturnes proposent aux curieux une expérience tout à fait particulière : faire découvrir les institutions culturelles à la tombée de la nuit. En début de soirée, les visiteurs appréhendent différemment les collections et l’ambiance y est totalement unique entre un goût de frisson et d’interdit. L’expérience musée nocturne peut être libre ou sous la forme d’une visite guidée. Cette année, ce sont pas moins de 73 musées qui participent à l’évènement avec trois petits nouveaux : le KANAL – Centre Pompidou, le Musée Communal de Molenbeek Saint-Jean, le MoMuse et le nouveau Musée de la Banque Nationale de Belgique. Chaque soir, 5 musées sont accessibles au public, avec des tarifs attractifs (16 euros pour le ticket standard mais plusieurs réductions). Les Brussels Museum Nocturnes ont d’ailleurs choisi de mettre l’accent sur l’accessibilité à la culture en proposant des tarifs avantageux pour les personnes précaires ou sans emploi.

Le vernissage de l’évènement phare de l’automne aura lieu le 13 septembre au Musée Juif de Bruxelles, au Palais d’Egmont et au Village des Musées au Grand Sablon, il sera gratuit. DJ Mukambo viendra teinter de ses sonorités afro-groove le Musée Juif, les visiteurs pourront également y explorer l’exposition consacrée à Amy Winehouse mais aussi celle consacrée à l’art d’Afrique centrale au Palais d’Egmont et prendre la température de l’évènement au Village des Musées avec activités, food trucs et festivités.