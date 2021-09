Brussels Expo accueillera la 3e édition du I Love Science Festival à la mi-octobre

La 3e édition du I Love Science Festival se tiendra du 15 au 17 octobre au Palais 11 de Brussels Expo, annoncent jeudi les organisateurs. Cet événement gratuit proposera, entre autres, des animations, des ateliers, des expositions et des expériences en réalité virtuelle (RV).

L'objectif du festival est de faire découvrir au public le monde des sciences et des nouvelles technologies. En tout, une cinquantaine d'institutions, d'associations et d'universités proposeront des activités ludiques et didactiques à destination des enfants comme des adultes. Les visiteurs pourront notamment s'essayer au pilotage de drone, à des immersions au cœur de la nature en réalité virtuelle ou au codage d'un jeu vidéo.