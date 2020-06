BPS22 : des conférences-apéro au Musée d’art de la Province de Hainaut cet été

Cet été, en marge des expositions en cours , le BPS22 Musée d’art de la Province de Hainaut propose de nouvelles activités , qui se veulent diversifiées et familiales. Et parmi celles-ci, il y a… les conférences-apéro !

La première conférence-apéro est proposée par Pierre-Olivier Rollin, le directeur du BPS22, qui se penchera sur les rapports étroits entre l’alchimie – pratique mystérieuse, sujette à bien des fantasmes et spéculations – et l’art. " L’un et l’autre opèrent une transmutation de matériaux vils et ces deux domaines s’interpénètrent régulièrement, depuis le Moyen Age jusqu’à aujourd’hui. " peut-on lire dans le descriptif de la conférence. Pierre-Olivier Rollin abordera également les influences réciproques entre l’art et l’alchimie, de Jérôme Bosch à James Lee Byars, en passant par l’un des spécialistes de la question, l’artiste et historien de l’art belge Jacques (Van) Lennep.

► Samedi 4 juillet, de 10h30 à 12h00 ou de 14h30 à 16h00