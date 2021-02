Bob et Bobette sont à Train World pour leur nouvel album

Le train occupe le devant de la scène dans le nouvel album de Bob et Bobette, L’Éléphant siffleur. Une bonne occasion de mettre en avant à Train World à Schaerbeek le 356e titre de la série créée par Willy Vandersteen.

Une petite exposition temporaire Sur les traces de Bob et Bobette, prévue du 5 février au 7 mars, permet par ailleurs de revenir sur les liens que les héros de la BD entretiennent avec le train.

Les trains, le chemin de fer et les gares ont joué un rôle important dans de nombreux autres classiques du Studio Vandersteen, notamment dans 'La Locomotive en or' (1976), 'Le Testament parlant' (1957) et 'Les Diables du Texas' (1959)

expliquent les organisateurs de l’expo.

Après "La Locomotive en or", les lecteurs ont attendu 2021 avant de pouvoir, une nouvelle fois, admirer un train dans un rôle central et sur la couverture d’un album de Bob et Bobette.

Ce nouveau numéro qui voit les héros remonter le temps jusqu’en 1835 pour assister au premier voyage en train en Belgique, semble plaire aux amateurs et amatrices de la série.

Créée en 1945 par Willy Vandersteen, la série reste très populaire aujourd’hui avec un million d’albums vendus chaque année.

A Train World, l’exposition Choco Loco bat son plein. Chaque jour de week-end, quelque 800 visiteurs et visiteuses se pressent, dans le respect des mesures garanties par le musée, pour voir les sculptures de chocolat sur le thème ferroviaire. L’expo est prolongée jusqu’au 18 avril.

Train World est accessible sur réservation, du mardi au dimanche, de 10h à 17h.