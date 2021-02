Bientôt un musée sur la colonisation à Bruxelles ?

Y aura-t-il bientôt un musée dédié à l’histoire coloniale à Bruxelles ? C’est l’idée qui a été lancée par la région, qui cherche à réaffecter un lieu hautement symbolique dans la capitale : la Lever House.

C’est le Soir qui l’annonce, le secrétaire d’Etat au Patrimoine Pascal Smet a émis l’idée de transformer le bâtiment, qui abrite actuellement la haute école Isib, en musée consacré à la colonisation ou en un centre de recherche sur le sujet.

La Lever House est un lieu hautement symbolique du passé colonial belge. Situé sur la place du Congrès, le bâtiment (actuellement dans un état de délabrement avancé), a abrité durant des années le siège de la société Lever, dont les activités étaient essentiellement basées dans les colonies. Créée par les frères britanniques Lever, la société fût, au Congo belge, la seule compagnie étrangère de cette taille à bénéficier des largesses de l’Etat.

William Lever y fondera Les Huileries du Congo belge, une importante société active dans la culture de palmeraies et la fabrication d’huile de palme. Les recherches historiques ont démontré l’inhumanité des conditions de travail pour les employés congolais (la plupart faisaient partie du peuple appelé Pende). Certains ouvriers agricoles étaient obligés de monter au sommet des palmiers, sans protections, afin d’en récolter les fruits. Les nombreux accidents mortels et les conditions sociales épouvantables ont provoqué plusieurs protestations et soulèvements, dont une révolte durement réprimée en 1931, avec la participation des autorités coloniales, qui aurait fait plus d’un millier de victimes. Lever est depuis devenu le géant de l’agroalimentaire Unilever.