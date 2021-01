Bientôt un musée sur l’Histoire des femmes à Washington DC

Le Congrès américain a récemment adopté un projet de loi prévoyant la création d’un musée national dédié à l’histoire des femmes afin de corriger la trop faible représentation des femmes dans les mémoriaux, les monuments et institutions muséales.

Le Women’s History Museum sera créé au sein de la Smithsonian Institution, qui compte déjà une vingtaine de musées. La création du National Museum of the American Latino est également prévue, afin de "mettre en lumière les contributions des Latino-Américains à l’histoire des États-Unis".

► A lire aussi : Le Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaine lance le portail 'Talking About Race'

Le musée existe déjà en ligne depuis 2014, mais attend toujours son implantation physique. Et s’il faudra encore attendre des années avant que celle-ci ne voit le jour, la Smithsonian peut d’ores et déjà embaucher du personnel et élaborer sa programmation.

Les défis que devra relever le Women’s History Museum sont importants : le projet de loi approuvé par le Sénat stipule qu’il devra "présenter la diversité des expériences et des points de vue de toutes les femmes aux États-Unis, en réfléchissant aux éléments qui les distinguent les unes des autres tout en mettant en avant les expériences que beaucoup d’entre elles partagent". Une vaste mission.

Bien que les établissements dédiés à l’histoire des femmes soient encore peu nombreux, il en existe en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Suède et au Mexique. Beaucoup d’entre eux prennent la forme de musées virtuels, comme c’est le cas du Women’s Museum Istanbul ou le site MUSEA de l’université d’Angers.