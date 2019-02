Beaucoup d'intérêt pour l'exposition historique consacrée à Rembrandt à Amsterdam

La grande exposition consacrée à Rembrandt au Rijksmuseum d'Amsterdam a attiré près de 15.000 visiteurs depuis son ouverture au public vendredi. Le musée, qui propose de découvrir l'ensemble des oeuvres de l'illustre peintre néerlandais, à l'occasion du 350e anniversaire de sa mort, se félicite ainsi d'un très bon premier week-end.

L'exposition historique, qui rassemble près de 400 peintures, dessins et croquis, ambitionne d'illustrer comment les innombrables autoportraits du maître de l'âge d'or de la peinture néerlandaise et ses représentations du monde qui l'entoure ont préfiguré les réflexes de la société actuelle. Elle réunit tous les Rembrandt (22 tableaux, 300 croquis, 60 dessins) dont dispose le Rijksmuseum, et sera la dernière chance d'admirer tranquillement son célèbre chef-d'oeuvre, "La Ronde de Nuit", avant que l'immense tableau ne soit confié pendant plusieurs mois à des restaurateurs.

'Alle Rembrandts' a été inaugurée jeudi et est accessible depuis vendredi au public. Elle le restera jusqu'au 10 juin. Le musée conseille de réserver en ligne son accès à l'exposition de même que l'heure du début de la visite.