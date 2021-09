Aux États-Unis, une exposition réhabilite les sorcières de Salem

Plus de trois siècles après leur procès, les sorcières de Salem n'ont pas fini de faire parler d'elles. Le Peabody Essex Museum a même décidé de leur consacrer une exposition entière. Au programme : des documents historiques et des tenues haute couture signées Alexander McQueen.

"The Salem Witch Trials: Reckoning and Reclaiming" revient sur l'un des faits les plus marquants de l'histoire américaine : le procès des sorcières de Salem. Cinq hommes et seize femmes vivant dans la petite ville du Massachusetts furent pendus en 1692, à la suite d'une série de procès aussi injustes qu'expéditifs pour sorcellerie. Les victimes ne furent réhabilitées que deux siècles et demi plus tard, et un mémorial a depuis été érigé à Salem.

