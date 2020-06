Autoworld Brussels a réouvert avec 20 super- et hypercars exceptionnelles

Après deux mois de confinement, il fallait frapper un grand coup !

Depuis le 18 mai, conscient que le public étranger n’est pas encore prêt à revenir à Bruxelles et afin de gâter les fans d’automobiles de notre pays, Autoworld a convaincu une poignée d’importateurs de supercars et des collectionneurs privés de prêter leurs voitures les plus impressionnantes.

Une vingtaine de bolides absolument exceptionnels sont dès aujourd’hui exposés dans différentes zones du musée jusqu’au 28 juin.

C’est un événement extrêmement rare de voir ainsi rassemblées des Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Audi… et pas n’importe lesquelles.

Voici la liste de ces petits bijoux que le public pourra admirer tous les jours de la semaine : Audi R8 Spyder, Aston Martin GT8, Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, BMW M4 DTM Champion’s Edition, Donkervoort GTO, Ferrari Enzo, Ferrari La Ferrari, Italdesign Zerouno, Lamborghini Aventador SVJ, Porsche 918 Spyder, Porsche Carrera GT, Porsche GT2 RS, McLaren P1, McLaren GTR Senna, Mercedes SLR , Mercedes AMG GT, Touring Superleggera Sciadipersia, Touring Superleggera Disco Volante.

Le 1er juillet, ils céderont la place aux Porsche 356. Mais ça, c’est une autre histoire…