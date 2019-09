Au musée d'Orsay, un nouveau parcours met en valeur les post-impressionnistes

Musée d'Orsay : visite et tableaux impressionnistes - 10/09/2019 Connu dans le monde entier pour sa riche collection d’art impressionniste, le musée d’Orsay est aussi le musée de toute la création artistique du monde occidental de 1848 à 1914. Ses collections représentent toutes les formes d’expression, de la peinture à l’architecture, en passant par la sculpture, les arts décoratifs, la photographie. Vous ne manquerez pas non plus d’être ébloui par la beauté du lieu : une gare aux allures de palais inauguré pour l’exposition universelle de 1900. The Musée d'Orsay is a museum in Paris, France, on the left bank of the Seine, housed in the former railway station, the Gare d'Orsay, an impressive Beaux-Arts edifice built between 1898 and 1900. It holds mainly French art dating from 1848 to 1915, including paintings, sculptures, furniture, and photography, and is probably best known for its extensive collection of impressionist and post-impressionist masterpieces (the largest in the world) by such painters such as Monet, Manet, Degas, Renoir, Cézanne, Seurat, Gauguin and Van Gogh. Many of these works were held at the Galerie nationale du Jeu de Paume prior to the museum's opening in 1986.