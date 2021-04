Après Toulouse Lautrec, Léon Spillaert s’expose au MUDIA de Redu

Le MUDIA, après avoir dévoilé une œuvre de Toulouse Lautrec il y a près d’un an, ouvre maintenant ses collections à Léon Spilliaert. Le peintre belge, né en 1881 à Ostende, est proche du milieu symboliste et connu pour sa création mélancolique. C’est une de ses aquarelles qui rejoint donc les collections du Musée didactique d’art, près de Redu.

► A lire aussi : Trois nouveautés cet été pour le musée interactif MUDIA

Daté de 1910, le tableau allie la technique de l’aquarelle à celles du pastel, de l’encre ou des crayons de couleurs. Elle est caractéristique du style singulier de Spilliaert, doux et rêveur. Le tableau, "Baigneuse accroupie, jeu d’ombre", représente un sujet féminin, accroupi et dénudé qui contemple la mer. Les lignes courbes sont à la limite de l’abstraction et l’horizon marin crée une atmosphère légère et vide en même temps.

Comme son nom l’indique, le MUDIA est connu pour être un organisme didactique. Les familles y sont les bienvenues et sa collection s’accompagne d’une technologie digitale de pointe, aux animations riches. Conçues par les plus grands studios, les attractions (quiz, jeux de mémoire, coloriages ou films) permettent de créer un lien unique entre le visiteur et le chef-d’œuvre exposé. La dernière création de MUDIA emmène le visiteur dans un film, par l’intermédiaire d’une petite fille, dans un voyage passionnant aux côtés des créatures imaginaires issues de la création de Jérôme Bosch.