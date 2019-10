Ambiances variées et atypiques pour la 5e "Nuit des Musées" le 18 octobre à Mons

Les musées montois resteront accessibles au public tard dans la soirée le 18 octobre, dans le cadre de la 5e "Nuit des Musées". Les visiteurs pourront découvrir 10 lieux du patrimoine muséal montois, en centre-ville, de façon originale, dans une ambiance festive et participative. Plus de 8 000 visiteurs ont participé à l'événement en 2018. Concerts, DJ's, ateliers, spectacles, cirque, conteurs, activités créatives animeront, le 18 octobre de 19 h au 19 octobre à 1 heure du matin, la 5e Nuit des Musées à Mons.

Pour l'édition 2019, l'événement plongera le public dans des ambiances atypiques qui permettront, aux petits comme aux plus âgés, de (re)découvrir le patrimoine muséal montois de façon originale. On éveillera ainsi la curiosité au Musée des Beaux-Arts (BAM), on se plongera dans l'atmosphère de Woodstock au Mons Memorial Museum (MM), ou dans l'ambiance "jazzy" à l'Artothèque, ou bien dans l'espièglerie au Musée du Doudou. On explorera l'époque néolithique à la Salle Saint-Georges, le "Steampunk" au Beffroi, le rire au Magasin de Papier, le cirque aux Anciens Abattoirs, l'évasion à la Maison Losseau, ou encore le mystère à la Collégiale Sainte-Waudru.

Les instances montoises ont, par ailleurs, indiqué que les détenteurs d'un bracelet de la "Nuit des Musées" bénéficieront d'une entrée gratuite pour l'un des sites du Pôle muséal, jusqu'au 1er décembre. Le détail des activités organisées dans le cadre de la "Nuit des Musées" est disponible en ligne.