"Almost Alive" : le musée allemand Kunsthalle Tübingen se peuple de sculptures hyperréalistes

Le Kunsthalle Tübingen, en Allemagne, s'intéresse aux progrès réalisés en matière de représentation hyperréaliste du corps humain. À partir du 21 juillet, le musée proposera "Almost Alive", la première exposition à s'intéresser au développement récent de ce genre artistique.

Dans les années 60, les artistes américains Duane Hanson, John De Andrea et George Segal utilisaient des méthodes traditionnelles telles que le moulage sur modèle humain et la peinture pour renouveler la tradition du réalisme en sculpture. Ils ont influencé des générations d'artistes.

"Almost Alive" retracera 50 années du mouvement hyperréaliste. À travers une trentaine d'oeuvres, elle exposera de façon chronologique l'histoire du mouvement, des années 70 à nos jours.

En partant des pionniers américain et britannique, l'exposition s'arrêtera par exemple sur les oeuvres de Robert Gober et Berlinde de Bruyckere et Maurizio Cattelan, dont le travail a été influencé par la numérisation en vogue dans les années 90, puis à des travaux plus récents, mais aussi sur ceux de Marie-Eve Levasseur, qui étudie l'influence de la technologie sur le corps humain.

"Almost Alive: Hyperrealistic Sculpture", une exposition à retrouver du 21 juillet au 21 octobre au Kunsthalle Tübingen.