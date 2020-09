ADAM devient le Design Museum Brussels et ouvre deux expositions

Le ADAM (Art and Design Atomium Museum) prend le nom de Design Museum Brussels et annonce ce mardi l’ouverture de deux nouvelles expositions, une temporaire et une permanente, à partir de vendredi.

La nouvelle appellation porte l’évolution du musée depuis son lancement en 2015, comme l’explique Arnaud Bozzini, directeur du musée. "En 2015, on a ouvert un projet culturel fort sur le plateau du Heysel et c’était une démarche ambitieuse en soi que d’implanter un musée à l’extérieur du pentagone. Le ADAM – Art and Design Atomium Museum – était un acronyme poétique qui donnait le programme, à savoir un musée d’art et de design sur le plateau du Heysel, porté par l’Atomium qui avait acheté une collection privée et qui allait être présentée dans le musée. Mais, rapidement, les expositions se sont concentrées sur la création dans le design, dans ses dimensions historiques, culturelles et sociologiques".

M. Bozzini explique que ce nouveau nom constitue pour le musée une affirmation claire de son identité, de ce qu’il est devenu aujourd’hui, à savoir le musée du design de Bruxelles.