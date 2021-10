À voir au KBR Museum : non, au Moyen-Âge, on ne chassait pas les sorcières

Avec "Sorcières avant la lettre", le KBR Museum s’intéresse à l’image de la femme au Moyen-Âge, et tort le cou à nos croyances contemporaines : non, on ne brûlait pas des sorcières à l’époque médiévale. Un focus sur les collections à découvrir du 26 octobre au 24 avril prochain.

Ce premier focus thématique du KBR Museum lève le voile sur de multiples figures féminines brillantes, fortes, cultivées, surprenantes et dès lors effacées au fil des siècles et de l’Histoire.

Loin d’être uniquement des princesses passives, des religieuses pieuses ou des mères au foyer pauvres, les femmes ont joué des rôles divers et variés tout au long de cette période. Femmes de pouvoir, érudites, guerrières, bâtisseuses ou entrepreneuses, nombreuses sont celles qui ont réussi à se faire une place dans un monde dominé par les hommes.

► À lire aussi : Les précieux manuscrits de Christine de Pizan, première femme auteure à succès, au KBR Museum

Une image revient souvent lorsque l’on parle de femmes au Moyen-Âge, c’est celle de la sorcière. Pourtant, ces "sorcières" sont avant-tout guérisseuses, et ne sont pas encore considérées comme liées à une magie démoniaque ou hérétique. Ce ne sera que plus tard, principalement aux Temps-Modernes, qu’elles seront persécutées pour leurs savoirs et la remise en question de la suprématie masculine qu’elles ont engendrée.

La collection des manuscrits du KBR Museum, et les superbes enluminures qu’elle contient, nous ouvre une fenêtre unique sur la manière dont la condition féminine et la magie sont perçues, juste avant l’apogée des procès et des condamnations pour hérésie.