A Tongres, un "face à face avec les Romains" en collaboration avec le British Museum

Plongez dans la culture romaine ! La nouvelle expo temporaire du Musée gallo-romain de Tongres, "Face à face avec les Romains", se tient du 6 février au 1er août, et est organisée en collaboration avec le British Museum de Londres.

Portrait d’une femme, 160-180 apr. J.-C., Hawara (Egypte) - © The Trustees of the British Museum

L’exposition dépeint la culture romaine à l’apogée de l’époque impériale, au cours des premiers siècles après Jésus-Christ. Plus de 250 pièces phares de la collection romaine du British Museum sont exposées à Tongres.

L’exposition prend la forme d’un voyage au gré de l’immense Empire romain. Les objets présentés proviennent de Rome et d’Italie, mais aussi d’autres territoires conquis : de l’actuelle Angleterre à la Tunisie et l’Égypte, en passant par la France, la Roumanie, la Syrie et la Turquie.

Cette exposition tire sa particularité des vidéos qui présentent les récits de "témoins oculaires", basés sur des sources historiques et archéologiques. Les personnages parlent de leur vie, de leur ressenti, de leurs réflexions et de leurs activités. Ils présentent aux visiteurs la société romaine et les opportunités que l’Empire romain offrait (à certains).

Adaptée aux enfants, l’exposition présente différents niveaux d’information et d’expérience. Le tout dans le cadre d’une mise en scène contemporaine, tout en fraîcheur.

Le Musée gallo-romain de Tongres est ouvert du mardi au vendredi, entre 9h et 17h. Les réservations, obligatoires, se font par internet.