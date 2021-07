À Rome, une exposition redonne des couleurs aux statues antiques

"Colours of the Romans" souhaite offrir aux visiteurs de la Centrale Montemartini "un échantillon significatif de la société romaine" entre le Ier siècle avant Jésus-Christ et le IVe siècle après Jésus-Christ. Pour y arriver, les curateurs Claudio Parisi Presicce, Nadia Agnoli et Serena Guglielmi ont sélectionné diverses mosaïques issues de la collection des musées du Capitole, dont la plupart sont peu connues du grand public. Certaines d’entre elles avaient voyagé à travers l’Europe en 2019, et avaient notamment été exposées au musée de l’Académie bulgare des sciences, à la galerie nationale d’Arménie et au musée Simon Janashia de Géorgie.

L’exposition est divisée en quatre sections illustrant la place de choix accordée à la mosaïque durant l’Antiquité romaine. La première explore l’histoire et le développement de cette technique héritée des Grecs, tandis que la deuxième présente une sélection de mosaïques, fresques et objets donnant un aperçu de ce qu’était la vie dans les résidences luxueuses de la classe dirigeante de Rome.