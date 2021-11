À Oxford, des réfugiés sont formés pour devenir guides touristiques

Plus de 200 réfugiés et demandeurs d’asile recevront une formation de guides touristiques dans plusieurs musées d’Oxford durant les cinq prochaines années. Cette initiative innovante s’inscrit dans le cadre du projet "Multaka", lancé en 2015 en Allemagne. Ce programme de formation quinquennal a récemment bénéficié d’un financement d’un million de livres (environ 1,2 million d’euros) de la part de l’organisation caritative saoudienne, Alwaleed Philanthropies. Cet investissement permettra au musée de l’histoire des sciences et au Pitt Rivers Museum de recruter, former et soutenir une nouvelle équipe de 200 bénévoles venus de tout le comté d’Oxford. Ces volontaires animeront des visites guidées et organiseront des événements numériques pour présenter au public les collections de ces institutions muséales, et tout particulièrement aux jeunes. En collaboration avec les personnels des musées, ils participeront à l’élaboration d’expositions présentant des objets du monde islamique.

Pour la Princesse Lamia bint Majed Saud Al Saud, secrétaire générale d’Alwaleed Philanthropies, le projet "Multaka-Oxford" favorise la compréhension interculturelle entre le monde arabe et le Royaume-Uni. "Ce programme, qui ouvre les bras aux réfugiés et aide à les intégrer dans la communauté locale grâce au pouvoir de l’art et de la culture, joue un rôle puissant dans le renforcement de la compréhension interculturelle dans la société. L’art islamique raconte une histoire de notre patrimoine, qui peut être souvent mal comprise. Le programme 'Multaka-Oxford' comble ces lacunes et donne vie aux collections des musées", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Une centaine de guides volontaires

Cette initiative s’inspire directement d’un programme similaire, lancé en 2015 par les musées d’État de Berlin et le Deutsches Historisches Museum. Il offre la possibilité à des migrants syriens et irakiens de suivre une formation de guide pour proposer des visites guidées dans leur langue maternelle. "En s’adressant aux visiteurs dans un langage clair et simple destiné à tous les groupes d’âge et en utilisant la communication entre pairs, le projet 'Multaqa' espère faciliter l’accès des réfugiés aux musées, les aider à trouver des points de connexion sociaux et culturels et à augmenter leur participation à la sphère publique", peut-on lire sur le site officiel du projet.

