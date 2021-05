A Londres, la folie d’Alice au Pays des merveilles pour se déconfiner

Dans une exposition mêlant costumes de théâtre, extraits de films, photos, caricatures, manuscrits originaux et installations diverses, le Victoria and Albert Museum explore à partir de samedi "les origines, les adaptations et les réinventions" de cette histoire devenue mythique.

Plus de 150 ans après, ce chef-d’œuvre de la littérature britannique publié en 1865 par Lewis Carroll – Charles Lutwidge Dodgson de son vrai nom — continue de faire rêver et d’inspirer les artistes.

Une employée du musée pose à côté d’une œuvre intitulée "Reimagining the Tea-Party", réalisé par les artistes Heston Blumenthal et David McKean. © AFP or licensors

Dès l’entrée, le visiteur est mis dans le bain : pour accéder à "Alice : curiouser and curiouser" ("Alice : de plus en plus bizarre"), il plonge dans un sombre escalier fléché dans tous les sens, figurant la chute de l’héroïne dans le terrier du lapin en retard, afin d’accéder au sous-sol tamisé du musée. L’y attend une expérience immersive, mêlant effets sonores et visuels, avec une scénographie très poussée des différentes sections.

On traverse ainsi un bord de plage victorien, le jardin des roses de la Reine de cœur, une sombre pièce mettant à l’honneur le sourire du Chat de Cheshire, un plateau d’échecs et une impressionnante galerie des glaces, en passant par la célèbre table où le Chapelier fou et le lièvre de Mars prennent le thé.