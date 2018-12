A Lille, les musées seront gratuits pour les habitants tous les dimanches

La municipalité de Lille a voté l'ouverture gratuite des trois musées de la ville pour ses habitants tous les dimanches, une mesure prise "en faveur de la démocratisation culturelle".

A partir de janvier 2019, les habitants de Lille et des communes voisines de Lomme et Hellemmes pourront chaque dimanche visiter gratuitement le palais des Beaux-Arts, le musée d'histoire naturelle et le musée de l'Hospice comtesse, a indiqué la municipalité dans un communiqué publié vendredi soir.

Cette mesure, prise en conseil municipal, s'inspire de la gratuité des musées pour tous les visiteurs les premiers dimanches du mois, qui restera appliquée.

"On a constaté qu'on avait quatre fois plus de fréquentation le premier dimanche du mois. L'enjeu est d'ouvrir encore plus le musée" avec "une mesure symbolique et forte pour accompagner cette politique d'ouverture et de médiation", a déclaré samedi à l'AFP Marion Gautier, adjointe au maire déléguée à la culture.

Pour bénéficier de cette gratuité, les Lillois, Lommois et Hellemmois devront présenter un justificatif de domicile et une pièce d'identité.