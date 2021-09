6e édition d’"Art on Paper" à Bozar : le salon international du dessin contemporain

En collaboration avec BOZAR, le salon Art on Paper propose au public qu’il soit professionnels ou amateurs, de découvrir un large éventail de créations sur papier. Les artistes ont été sélectionnés par des galeries belges et internationales, établies ou émergentes.

Pour sa 6e édition "Art on Paper", le salon international du dessin contemporain à Bruxelles, se tiendra du 15 au 19 septembre 2021 à BOZAR. Un panorama unique de la qualité et de la diversité des approches contemporaines du dessin.

En 2019, le salon avait accueilli près de 10.000 visiteurs au sein du Palais des Beaux-Arts (BOZAR), qui rappelons le est le plus ancien et plus grand centre d’art de Belgique, un cadre prestigieux pour un jeune salon comme "Art on Paper".

Cette 6e édition exposera 32 galeries, soit plus de 110 artistes confirmés ou émergents de 24 nationalités différentes. On retrouve ainsi des galeries comme Axel Vervoordt Gallery, La Patinoire Royale – Galerie Valerie Bach, Galerie Michael Werner (Cologne), Galerie Gilles Drouault (Paris), Galerie Laurent Godin (Paris) ou encore Livingstone Gallery (La Haie / Berlin). La liste complète des galeries est disponible via ce lien.