5 découvertes surprenantes à faire durant les Nocturnes des musées bruxellois

La 20e édition des Nocturnes se déroule bien cette année du 22 avril au 10 juin. Chaque jeudi soir, on retrouve une série de musées bruxellois d’un même quartier pour un évident moment d’évasion où ceux-ci ouvrent leurs portes et proposent au public d’aiguiser leur regard sur les expositions du moment ou leurs collections permanentes. Au travers d’une programmation exclusive et simplifiée dans le respect des mesures de sécurité actuelles, l’idée est de (re-)découvrir les musées sous un nouveau jour.

Pas moins de 54 musées participent cette année aux Nocturnes et nous avons passé le programme au peigne fin pour vous offrir 5 expériences inattendues dans des lieux plus confidentiels !